 فيديو.. عمرو أديب يتمنى بقاء موسيماني مع الأهلي: أنا مسبوط منه جدا - بوابة الشروق
السبت 11 يونيو 2022 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. عمرو أديب يتمنى بقاء موسيماني مع الأهلي: أنا مسبوط منه جدا

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 11:41 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 11:41 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتمنى أن يواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن مسيرة موسيماني مع الأهلي جيدا جدا، معقّبًا: "أنا مبسوط منه جدا".

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، قال الناقد الرياضي طارق رمضان إن موسيماني لن يرحل عن الأهلي، موضحًا أن محمود الخطيب رئيس النادي والمسؤول عن ملف الكرة في النادي لم يتحدث مع المدرب الجنوب إفريقي عن الرحيل بقدر ما كان الحديث عن مساعديه في الجهاز الفني.

وأشار إلى أنّ موسيماني منح الأهلي قوة اقتصادية كبيرة، تجلت في موارد ضخمة بالدولار من خلال البطولات والإنجازات التي حققها مع الأهلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك