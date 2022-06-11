قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتمنى أن يواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن مسيرة موسيماني مع الأهلي جيدا جدا، معقّبًا: "أنا مبسوط منه جدا".

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، قال الناقد الرياضي طارق رمضان إن موسيماني لن يرحل عن الأهلي، موضحًا أن محمود الخطيب رئيس النادي والمسؤول عن ملف الكرة في النادي لم يتحدث مع المدرب الجنوب إفريقي عن الرحيل بقدر ما كان الحديث عن مساعديه في الجهاز الفني.

وأشار إلى أنّ موسيماني منح الأهلي قوة اقتصادية كبيرة، تجلت في موارد ضخمة بالدولار من خلال البطولات والإنجازات التي حققها مع الأهلي.