وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة ابدأ حلمك بالإسكندرية

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"؛ لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح وضمت 50 فنانا، ونظمتها فرقة مسرح الإسكندرية .



وأعلنت "عبد الدايم" إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المؤلف مصري بجميع مسارح الدولة، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور جمال ياقوت مدير مهرجان المسرح التجريبي.



وقالت إن ورشة ابدأ حلمك استثمرت طاقات الشباب، ونجحت في اكتشاف وإعداد مجموعة ضخمة من الموهوبين في مجال المسرح، موضحة أنها لاقت إقبالا كبيرا في مختلف المحافظات.



وأوضحت أن الدفعات المتتالية من الخريجين ضخت دماء جديدة في مجال أبو الفنون، وأن مبادرة المؤلف مصري تهدف إلى إثراء فن المسرح بنصوص مصرية خالصة، مؤكدة أن المشروعات الإبداعية النوعية التي تتبناها وزارة الثقافة تساهم في خلق أجيال جديدة قادرة على تحقيق الازدهار للمسرح المصري.



وكانت ورشة ابدأ حلمك التي نظمتها فرقة الإسكندرية قد بدأت في أبريل 2021، واستمرت لمدة عام كامل وشملت التدريب على فنون التمثيل، الرقص، الغناء، الدراما والثقافة المسرحية، وأشرف عليها المخرج محمد مرسي، وأجرى التدريب الفنان إسلام عبد الشفيع، والدكتور محمد حسني، والكاتب سامح عثمان، وقدم خريجوها في حفل التخرج تابلوهات فنية راقصة بعنوان نسائم تدريب محمد ميزو أبرزت قدرات الشباب الحركية وأدائهم التعبيري المسرحي.