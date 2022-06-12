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عماد النحاس يعدد مكاسب الاتحاد السكندري من معسكر القاهرة

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 11:55 م

عبر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، عن ارتياحه للنتائج التي خرج بها الفريق خلال المعسكر المغلق بالقاهرة، والذى استمر لمدة أسبوع وينتهى اليوم السبت حيث خاض الاتحاد السكندرى خلاله ثلاث مباريات مع منتخب القاهرة، وتعادل بهدف لكل فريق ثم مع إنبي وانتهت بالتعادل السلبي واختتم مبارياته بمواجهة فيوتشر.

وأكد عماد النحاس أن نتائج المباريات الودية لا تعنيه بقدر اهتمامه بالوقوف على مستوى كل لاعبيه وعلاج السلبيات قبل استئناف الدورى لمواجهة المقاصة في الأسبوع الـ22 على استاد الإسكندرية، مشيرا إلى أن فترة التوقف جاءت في صالح فريقه لعلاج الأخطاء وكذلك تجهيز لاعبيه والوصول بهم لأعلى درجات الاستعداد لاستئناف الدورى.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح لاعبيه راحة، الأحد، على أن يستأنف تدريباته الاثنين على ملعب النادى بسموحة استعدادا لمواجهة المقاصة عقب استئناف الدورى.


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