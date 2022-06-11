رئيس مدينة الأقصر يتابع تنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق

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تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق بالمدينة والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحزام الأخضر بالنجع الطويل بمنطقة حي شمال، ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية وفقًا لمعايير الجودة ومتابعتها ميدانيًّا على الطبيعة، وكذلك مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

كما تابع رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية.

وأفادت المهندسة إلهام محمد شيباني القائم بأعمال مديرية الطرق بالمحافظة، أنه يجري أعمال رصف شارع الحزام الأخضر بدءاً من أسفل كوبري المطار العلوي وصولاً إلى نهاية شارع الحزام الأخضر بطول 2,5 كيلو متر مزدوج.

كما تجري أعمال تركيب البلدورات بشارع الحزام الأخضر والتي تشمل تركيب (٣٠٠٠) متر بلدورة قابلة للزيادة بحارة واحدة وجاري استكمال الأعمال بالحارة الأخرى، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب حوالي (٢٠٠) بلدورة وسط أمام البوابة الرئيسية لمعبد الأقصر.

على صعيد متصل، أجرى رئيس مدينة الأقصر، زيارة ميدانية لمشروع محور شمال الأقصر، حيث تم عقد اجتماع لمتابعة الأعمال الجارية والمعاينة على الطبيعة وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ ذلك المشروع القومي.