عبدالرحمن مجدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

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ينتظم عبدالرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي، في تدريبات فريقه حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من شد بالعضلة الأمامية الذي عاني منه طوال الفترة الماضية.

واستأنف فريق النادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اليوم السبت، تدريباته على ملعبه بالإسماعيلية بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الجمعة من أجل التقاط الأنفاس.

وفضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم استئناف التدريبات اليوم وذلك خشية تعرضهم للإرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الاستعداد لاستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد قناوي، المدرب العام للإسماعيلي، إن المباراتين الوديتين حملتا العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية والبنك الأهلي بهدف لمثله في الوديتين ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف قناوى: «أهم مكاسب الوديات تتمثل في الاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق تحسبا لغياب أي عنصر أساسي بجانب إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مثلما حدث مع محمد بيومي ومروان حمدى وعماد حمدي، وغيرهم لتحقيق ميزة المرونة التكتيكية».

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء الجمعة 17 يونيو المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وتعادل مع البنك الأهلى، وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.