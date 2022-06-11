تقرير: زيمبابوي تفرض غرامات على 12 مصرفا بسبب عدم الانضباط المالي

فرضت زيمبابوي غرامات على 12 مصرفا لـ"عدم الانضباط المالي" الذي تسبب في تغذية التضخم وتقويض العملة، وفق ما نقلته صحيفة ذا هيرالد الزيمبابوية نقلا عن الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وأضافت الصحيفة ومقرها هراري أن منانجاجوا قال لمؤيدي الحزب الحاكم أمس الجمعة بعد افتتاح منشأة لمعالجة الذهب إن المؤسسات التي يتم الإعلان عن اسمها تلقت "غرامات كبيرة" غير محددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقرير الصحيفة أن رئيس زيمبابوي قال إن البنك المركزي حقق مع 16 مصرفا يعتقد أنهم ارتكبوا "مخالفات مالية" أسفرت عن زيادة في سعر الصرف في الأسواق الموازية.

وقالت هيرالد نقلا عن منانجاجوا إن الـ12 مصرفا التي تم تغريمها "طلبت منا عدم الإعلان عن هوياتها قائلة إننا إذا فعلنا هذا سوف يخسرون العملاء".

وأضافت "وافقنا وحذرناهم من أنه إذا كرروا عدم الانضباط، سوف نكشف عن هوياتهم".