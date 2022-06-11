 إصابة فلسطيني بالرصاص ومصور بقنبلة صوت بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل - بوابة الشروق
السبت 11 يونيو 2022 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

إصابة فلسطيني بالرصاص ومصور بقنبلة صوت بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

رام الله - أ ش أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 4:31 م

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم السبت، فيما أصيب مصور صحفي بقنبلة صوت في الرأس، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة في بلدة "ترقوميا" شمال غرب الخليل، احتجاجا على محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، في منطقة "الطيبة" المعروفة باسم "الهرش".

وقال شهود عيان إن المصور الصحفي المصاب هو عبد الحفيظ الهشلمون، مُشيرين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مُحيط المكان، لم يتسن بعد معرفة أسمائهم.

وحاول الأهالي تخليص الشباب من أيدي جنود الاحتلال، وفي وقت سابق لذلك كانت مجموعة من المستوطنين وصلت إلى منطقة الطيبة، بحماية من جيش الاحتلال، وحاولت منع الفلسطينيين من العمل في أراضيهم، وحصلت مشادات كلامية تطور خلالها الوضع إلى اشتباكات عارمة.

وأعلنت قوات الاحتلال، "ترقوميا" منطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت الفلسطينيين على مغادرة المكان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك