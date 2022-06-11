إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون لمدة 20 عاما

وقعت إيران وفنزويلا، اليوم السبت، على هامش لقاء بين الرئيسين إبراهيم رئيسي، ونيكولاس مادورو الذي يزور طهران، اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أمريكية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مادورو، إن توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الطرفين وقعا "وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل" لمدة 20 عاما، إضافة إلى وثائق تعاون في مجالات السياسة والثقافة والسياحة والاقتصاد والنفط والبتروكيماويات.

وكان مادورو، وصل إلى طهران، أمس الجمعة، على رأس وفد سياسي واقتصادي، في ثاني زيارة له كرئيس لفنزويلا، بعد أولى في نوفمبر 2015.

وأقام رئيسي لنظيره، استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال العاصمة الإيرانية.

وتأتي زيارة مادورو إلى طهران بدعوة من رئيسي، وبعد أسابيع من زيارة قام بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات مثبتة من النفط الخام في العالم، والتقى الرئيس مادورو.

وبحث وزير النفط الإيراني، خلال زيارته في مايو الماضي، مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي، سبل إيجاد طرق لتجاوز العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدين.

وفي عام 2020، أرسلت إيران شاحنتين من الوقود إلى فنزويلا لتعويض النقص الحاد في هذه المادة؛ جراء انخفاض حاد في إنتاج النفط الخام.