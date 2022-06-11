القبض على بريطانيين بعد ضبط 300 كيلو جرام من الكوكايين باليونان

ألقى محققون إيطاليون ويونانيون القبض، على أربعة بريطانيين في مدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية بعد ضبط 300 كيلوجرام من الكوكايين.



وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية في ريجيو كالابريا اليوم السبت، أن المخدرات، التي تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار)، مخبأة في 260 عبوة.



وتتراوح أعمار البريطانيين الأربعة الذين اعتقلوا بين 38 و52 عاما، وقال مسؤول رفيع المستوى بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه بحسب النتائج الأولية هناك اشتباه في أن البريطانيين أفراد في منظمة إجرامية في البلقان.



وصادرت الشرطة أيضا المزيد من المخدرات ومسدسا وخراطيش ونقود و11 هاتفا جوالا في فيلا فخمة مستأجرة في بلدية تيرمي اليونانية بالقرب من ثيسالونيكي.



وتم الكشف عن المخدرات نتيجة تحقيقات في بلدة جويا تاورو الساحلية في كالابريا في جنوب إيطاليا.



وقال المسؤول الرفيع إن المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية يتم ضبطها هناك بانتظام.



وقدمت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية معلومات للمحققين.



ويعتبر ميناء جويا تاورو نقطة مهمة لتهريب المخدرات من سفينة لأخرى.



والمخدرات تكون متجهة للسوق الإيطالي أو لمنظمات إجرامية تعمل في دول أخرى في حالة ثيسالونيكي.