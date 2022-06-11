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النيابة تطلب التقرير الفني لحادث انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 4:05 ص

طلبت نيابة العامرية في الإسكندرية، الجمعة، التقرير الفني الخاص بحادث إصابة 15 شخصًا، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" لدى سيرها في منطقة المستعمرة، غربي المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام؛ لإسعافهم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين بجروح وكدمات بسيطة ومتفرقة في أنحاء الجسم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي شرطة: المرور، والنجدة، يفيدان بورود بلاغ من الأهالي حول وقوع حادث سير على طريق المستعمرة المتجه إلى طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة 6 سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة؛ لتولي التحقيق.

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