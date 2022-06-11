المصري بالسلوم: مواجهة الأهلي؟ كأس مصر دائما يشهد المفاجآت

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كشف رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم، عن استعدادات فريقه لمباراة الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: «حظنا أن نصطدم بالأهلي وهو ناد كبير وحدث لفريق المصري بالسلوم أن نواجه المارد الأحمر، لاعبو النادي سعداء بهذه المباراة ولديهم تركيز شديد، واللاعبون يريدون أن يعرضوا أنفسهم أمام فرق الدوري الممتاز».

وأضاف: «نحن لدينا مجموعة جيدة، الجميع بالفريق يريد بذل أقصى جهد لهم خلال المباراة، لتقديم أفضل أداء، والجماهير ستشاهد مباراة بين طرفين وليس من طرف واحد».

وأتم: «لدينا أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جيد ويحب الكرة الهجومية، واللاعبون في حالة تركيز وكأس مصر دائمًا يشهد المفاجآت».