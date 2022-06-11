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لأول مرة.. كوريا الشمالية تعين وزيرة للخارجية

وكالات:
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 9:23 م

عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى، امرأة لتولى منصب وزير الخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فى وقت تواصل بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وتتجاهل دعوات الولايات المتحدة لإجراء محادثات.
واختيرت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوى سون هوى وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونج أون، خلفا لرى سون جوون المسئول العسكرى السابق المتشدد الذى قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وتشوى دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ورافقت الزعيم الكورى الشمالى فى اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
كانت تشوى عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحفيين خلال الليلة التى شهدت انهيار قمة هانوى بين الزعيمين فى فبراير 2019 ومن ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت: «أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا».
ومنذ ذلك الوقت وصلت الدبلوماسية بين بيونج يانج وواشنطن إلى طريق مسدود. ولم يستجب النظام الكورى الشمالى فى الأشهر الأخيرة لعروض واشنطن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
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