شعار «بديل» سلسلة ماكدونالدز في روسيا يثير الجدل

كشفت الشركة البديلة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا عن شعارها الجديد، قبيل افتتاح فروع المطاعم، غدا الأحد، والذى أثار جدل وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي على خلفية غزوها لأوكرانيا، سيكون أكثر من 1000 مطعم سابق ماكدونالدز جزءا من السلسلة الجديدة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويحتوي الشعار الجديد على برجر وبطاطس مقلية على شكل حرف M، على الرغم من أن اسم العلامة التجارية الجديدة لم يتم الكشف عنه بعد.

وأشار منتقدو الشعار الجديد إلى تشابهه مع سلسلة فنادق ماريوت التي تعمل في روسيا، ووصفه شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "شعار فندق ماريوت متقاطع مع علم بنجلاديش" .

ووفقا لتقارير من وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، تمت إعادة تسمية تطبيق ماكدونالدز في روسيا باسم "ماي برجر".

وأُبلغت الوكالة أن هذا الاسم مؤقت، امتثالاً لشرط إزالة العلامة التجارية لماكدونالدز.

وفي مؤشر آخر على تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي، أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الصناعة الروسية تتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات إلى النصف خلال العام الجاري حيث تكافح صناعة السيارات في موسكو.

بدوره قال تيجران بارسادانيان، نائب رئيس قسم هندسة السيارات والسكك الحديدية بالوزارة، يوم الخميس الماضي: "شهدنا انخفاضا حادا في أبريل ومايو الماضيين، مضيفا: "نتوقع بيع 750 ألف سيارة في السوق بحلول نهاية العام".

يذكر أن هذا هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 51% في المبيعات على أساس سنوي.