طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بضرورة تقديم استقالته والرحيل، عقب خسارة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مرتضى، في تصريحاته على هامش افتتاح النادي النهري للزمالك: «بدأت مبادرة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، لأنني رجل دولة، ولو يريد إخماد الفتنة فليرد على مبادرتي، وننهي هذه الخلاف».

وأضاف: «ليس لدي أزمة مع أحد، وقلت من قبل وأقولها مجددا، محمود الخطيب، أفضل لاعب في تاريخ مصر».

وحول خسارة المنتخب، علق قائلا: «جمال علام ومجلس اتحاد الكرة "فاشل" ولابد من رحيلهم في أسرع وقت ممكن، لم يقدموا شيء».

وواصل: «ما حدث مهزلة، المنتخب يخسر من "طوب الأرض" الآن، كل هذا بسبب فشل الاتحاد ومن يديرونه، أطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية لأن المسؤولين عن إدارة الرياضة المصرية حاليا غير مؤهلين للعمل في مجال الرياضة».

ونوه رئيس الزمالك إلا أن علاقته انتهت بنادي الاتحاد السكندري، ورئيسه محمد مصيلحي، بعد تعاقد زعيم الثغر من آنس أسامة، لاعب السلة، رغم تجديد تعاقده مع الأبيض.

وانتقل مرتضى للحديث عن موسيماني، قائلا: «البعض كان يكذبني لمجرد الحديث عن تفاوض زوجة موسيماني مع أمير مرتضى لتدريب الزمالك، الجميع الآن علم أنها تتفاوض مع أكثر من ناد من أجل الرحيل عن الأهلي؟!».

وأتم، رئيس الزمالك تصريحاته موجها رسالة لجماهير الأبيض، قائلا: «لا أريد من الجماهير أن يقلقوا، الزمالك متصدر الدوري، ولو فزنا على الأهلي الفارق سيكون نقطتين بعد لعب المؤجلات، وكل فريق من حقه أن يحلم بالفوز، ومازال الدوري طويلا، ومتفائل خير في تحقيق اللقب».