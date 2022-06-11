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قالت مديرية الدفاع المدني العراقي، إنّ حريقًا اندلع، اليوم السبت، داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان المديرية، قالت إنّ الحريق اندلع داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة النيران.

اندلاع حريق ضخم في سوق ابو دشير جنوب غرب بغداد#الله يشعوطكم جماعة الاطار pic.twitter.com/PTK9x7Zttz — _. suhair Al_Jamaili (@75suhair) June 11, 2022

وفي مايو الماضي، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.

ونقلت "السومرية نيوز"، عن قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه: "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

⭕️اندلاع حريق كبير داخل سوق ابو دشير جنوبي بغداد pic.twitter.com/IZKpuYPxat — 💥ريام🕊️القيسي💥 (@8QMBKj8UkNNTbqc) June 11, 2022

وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي أعاقت تنفيذ عملها.