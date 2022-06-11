 رفع 290 حالة إشغال للمحلات والباعة الجائلين بإمبابة - بوابة الشروق
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رفع 290 حالة إشغال للمحلات والباعة الجائلين بإمبابة

يارا صابر
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 1:40 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 1:40 ص

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال حملات الإشغالات لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة.

وأعلنت محافظة الجيزة، ضبط مصادرة 290 حالة اشغال المخالفات والباعة الجائلين بإمبابة وايداعها بمخازن الحي.

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