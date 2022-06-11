رفع 290 حالة إشغال للمحلات والباعة الجائلين بإمبابة

رضا عبد العال: تركي آل الشيخ يعرض على اتحاد الكرة التعاقد مع مدير فني عالمي للمنتخب

مبابي بعد تعادل فرنسا: لم أكن بكامل جاهزيتي أمام النمسا وسنحاول الفوز على كرواتيا