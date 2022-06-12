جورج راسيل يحذر من وقوع كارثة في فورمولا-1

وصف السائق البريطاني جورج راسيل العصر الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بأنه خطير و"وصفة لكارثة" مبديا تخوفه من أنها مجرد مسألة وقت "قبل وقوع حادث كبير".

وينطلق تشارلز لوكلير سائق فيراري من المركز الأول خلال سباق جائزة آذربيجان الكبرى غدا الأحد، بعد أن فاز برابع تجربة رسمية على التوالي، فيما يبدا سيرحيو بيريز سائق ريد بول من المركز الثاني يليه زميله الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ومتصدر ترتيب فئة السائقين في الموسم الحالي.

وجاء راسيل في المركز الخامس يليه زميله ومواطنه لويس هاميلتون في المركز السابع. وأعرب راسيل عن قلقه إزاء إمكانية أن يشهد سباق آذربيجان في شوارع باكو حادث تصادم على سرعة عالية.

وقدم روس براون الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 الجيل الجديد من محركات السيارات هذا الموسم بهدف تعزيز المنافسة، لكنها تزامنت مع مشكلة الارتدادات التي تؤدي إلى فقدان السيارات للارتكازية والارتفاع في المقاطع المستقيمة، ما يجعلها عرضة لخطر تحطم بعض الأجزاء وإزعاج السائقين، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المراقبون "خنزير البحر"، وهو حوت بحري قريب من الدرفيل.

وقال راسيل لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) "الأمر خطير حقا وهي مسألة وقت ليس أكثر قبل أن نشاهد حادث هائل".

وأضاف "إنه أمر وحشي. نعاني من الاهتزاز وبالكاد أستطيع أن أرى أين يجب أضغط على المكابح في نهاية الطريق المستقيم لأننا نتحرك كثيرًا. لا أعتقد أننا السيارة الوحيدة.

نصف الفرق تعاني من نفس الأمر ، بما في ذلك فيراري".

وختم راسيل بالقول "الكثير منا بالكاد يستطيع إبقاء السيارة على خط مستقيم فوق النتوءات ونحن نلتف حول الزاويتين الأخيرين بسرعة 200 ميل في الساعة ، مع وجود جدران خرسانية على جانبينا ، وهو وضع غير مريح للتواجد فيه".