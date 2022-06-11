90 % حدّا أدنى للطب و85% للأسنان و80% للعلاج الطبيعى و75% للصيدلة والهندسة

خاطب أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، محمد الغر، رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية «النيل ــ الفرنسية ــ مصر المعلوماتية ــ المصرية للتعليم الإلكترونى»، ببدء قبول الطلاب حاملى الثانوية العامة من شهادات المعادلة العربية والأجنبية، وموافقة المجلس برئاسة وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، على فتح القبول للشهادات العربية والأجنبية بدءا من السبت المقبل 18 يونيو.

وأوضح الخطاب، أن الحد الأدنى للتقدم لكليات الطب البشرى 90%، و85% لجامعة سيناء، والحد الادنى للتقدم لكليات طب الفم والأسنان 85%، و80% لجامعة سيناء، و80% لكليات طب العلاج الطبيعى و75% لجامعة سيناء، و75% لكليات الصيدلة و70% لجامعة سيناء، و70% لكليات الطب البيطرى و65% لجامعة سيناء، و70% لكليات الهندسة و65% لجامعة سيناء، و65% لكليات الحاسب الآلى و60% لجامعة سيناء، و60% حدا أدنى لكليات: الاقتصاد والعلوم السياسية، التربية، السياحة، الزراعة، الحقوق، التمريض، الآثار، علوم سينمائية، الإعلام، اللغات والترجمة، اقتصاد وإدارة، التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية.

وشملت ضوابط تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية بالجامعت الخاصة، أن يتقدم الطالب أو الطالبة بصورة مباشرة للكلية التى يرغب فيها أو التقديم إلكترونيا إليها، وتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من الحد الأدنى، وأن الجامعة مسئولة عن سلامة وصحة بيانات أوراق الطلاب لحين مراجعة وزارة التعليم العالى لها، على أن يسدد الطالب جزءا من مصروفاته عقب مراجعة الجامعة لبياناته، وتسجل الجامعات الطلاب المقبولين على النظام المركزى للقبول للحفاظ على حق الجامعة فى الطالب وحتى لا يسجل فى جامعة أخرى.

وأكدت ضوابط المجلس الأعلى للجامعات أن التقدم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات فى أحوال هى: جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء مثل هذه الاختبارات، وبعض الكليات النوعية التى تتطلب مواصفات خاصة.

ونوه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بأنه فى حالة إذا طلب الطالب تغيير وجهة تسجيله فإن الجامعة المسجل عليها تلغى تسجيله على النظام المركزى طبقا لرغبته.