مدير قصر العيني الفرنساوي: حالة كورونا واحدة دخلت مستشفى العزل خلال أخر أسبوعين

أعلن مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي جامعة القاهرة، الدكتور عمرو الحديدي، دخول حالة كورونا واحدة فقط دخلت مستشفى العزل خلال أخر أسبوعين، وانخفاض أعداد المترددين بصورة كبيرة على المستشفى بصورة عامة.

وتوقع الحديدي في تصريحات لـ"الشروق"، زيادة في أعداد المصابين والحالات التي يمكن أن تحتاج للحجز في المستشفى خلال الفترة المقبلة، وذلك لعد التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى حالة التراخي في الحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الماسكات الطبية.

وأكد الحديدي، استمرار العمل بنفس الإجراءات الاحترازية المتعبة في المستشفى، والإبقاء على وجود مسارات لمرضى كورونا أو المشتبه في إصابتهم في العيادات الخارجية والعمليات، لافتًا إلى تقديم المستشفى الخدمات الصحية بكامل طاقتها في كافة العيادات.

في سياق قريب، عقد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، اجتماعًا، أمس، مع العميد الجديد للمعهد القومي للأورام، الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، لمناقشة أهم ملفات العمل ومشروعات الإنشاء والتطوير والتجديد بالمستشفيات التابعة للمعهد القومي للأورام.

وكلف الخشت، العميد الجديد بوضع أولوية قصوى لملف خدمة المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للمعهد، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها لتكون بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية الطبية، وتقليل قوائم الانتظار، وتوسيع نطاق الخدمات لتمكين المزيد من المرضى من الحصول على العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توفير مستوى متميز من العناية الطبية المتكاملة في جميع مجالات الأورام في نطاق بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

وخلال اللقاء، استعرض الخشت مع العميد آخر التطورات في مستشفى الثدي، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية والطبية، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي، وإنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة، واستحداث قسم للعلاج الإشعاعي، وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية.