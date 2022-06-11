 نونيز يغادر معسكر أوروجواي من أجل إنهاء التعاقد مع ليفربول - بوابة الشروق
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نونيز يغادر معسكر أوروجواي من أجل إنهاء التعاقد مع ليفربول

محمد مجدي
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 11:38 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 11:38 ص

أكدت تقارير صحفية أن الأوروجوياني دراوين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، غادر معسكر المنتخب من أجل التوجه إلى إنجلترا من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالانتقال إلى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أشار إليه الصحفي الأوروجوياني « diego jokas» عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» نونيز في طريقه إلى إنجلترا من أجل الإعلان عن انتقاله إلى صفوف الريدز بشكل رسمي.

وأوضح الصحفي أن اللاعب قد غادر معسكر منتخبه ولن يتواجد في مباراة الأوروجواي الودية المقبلة أمام بنما من أجل إنهاء صفقة انتقاله لليفربول التي ستبلغ قيمتها 80 مليون يورو إلى جانب 20 مليون يورو كمكافأة.

وارتبط ليفربول في الأيام الأخيرة بإمكانية حصوله على خدمات نونيز بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.


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