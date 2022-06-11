المنفي يناقش مع أعضاء بمجلسي النواب والدولة أفضل الطرق لإجراء الانتخابات الليبية

اقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع عدد من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة اليوم السبت أفضل السبل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي في بيان أوردته بوابة الوسط، إنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية نجاح اجتماعات الجولة الأخيرة للجنة المشتركة لمجلسي والدولة التي ستعقد بين 12 و19 يونيو الجاري، الهادفة إلى وضع إطار دستوري توافقي بين جميع الأطراف.

وأكد الاجتماع "ضرورة استكمال العمل على المسار الدستوري، للخروج من الأزمة السياسية، واستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة".

ولا يزال الصراع قائما على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. ويترقب الليبيون ما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة أن حكومة الدبيبة تنتهي مهمتها في 22 يونيو الجاري حسب خارطة الطريق التي وافق عليها أعضاء ملتقى الحوار الوطني في تونس في نوفمبر 2020.

وفي القاهرة، تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات المسار الدستوري بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي المقابل، ترفض الهيئة التأسيسية للدستور اجتماعات القاهرة، أو إجراء أية تعديلات على مسوَّدة الدستور المنجزة منذ العام2017، باعتبارها خطوة تمثل "تعديًا على الاختصاصات المناطة بها".

وفي 20 مايو الماضي، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، توصل اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة "إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور".