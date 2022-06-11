نيران تلتهم 18 حافلة في إسرائيل دون معرفة السبب

قال مسؤولون إسرائيليون، إنّ حريقًا شب خلال الساعات الماضية، في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد، وأتى على 18 حافلة.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الشرطة باشرت تحقيقاتها، وتمت الإشارة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد.

وتركز الآن الشركة في تحقيقاتها إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة، وفق المصدر نفسه.

في سياق آخر، أصيب الليلة الماضية في مدينة حيفا، شاب في الـ 25 من العمر بجروح خطيرة جراء شجار اندلع في المكان وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.