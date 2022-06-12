رئيس وزراء باكستان يطلب من الجمعية الوطنية إدانة تصريحات حزب هندي مسيئة للرسول

طلب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت إجراء مناقشة في الجلسة القادمة للجمعية الوطنية لتبني قرار بإدانة التصريحات المسيئة للرسول محمد التي أدلى بها قادة بحزب بهارتيا جاناتا الهندي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الباكستانية اليوم السبت.

وطلب رئيس الوزراء من رئيس الجمعية الوطنية راجا برويز أشرف إجراء مناقشة حول تعظيم رسالة الإسلام في الجلسة القادمة بالغرفة العليا في البرلمان في 13 يونيو.

وفيما أدان رئيس الوزراء بشدة تصريحات قادة حزب بهارتيا جاناتا المسيئة، قال إن تبني قرار في الجمعية الوطنية يهدف لأن يبعث برسالة إلى الهند وباقي العالم بأنهم مستعدون للتضحية بأي شيء من أجل قدسية النبي الكريم.