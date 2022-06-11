 تحرير 8 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة بالغربية - بوابة الشروق
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تحرير 8 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة بالغربية

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل:
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 7:05 م

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز زفتى، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

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