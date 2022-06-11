فاز فريق الفيصلي على نظير التعاون بهدفين لهدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان مساء اليوم السبت، ضمن استعدادتهما لإستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة فريق التعاون عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب حسن العمري، قبل أن يدرك اسماعيل سيلفا هدف التعادل لفريق الفيصلي، ومن ثم أضاف زميله عبدالعزيز آل شريد الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وشارك مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي ومنتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الفيصلي مساء اليوم السبت، ولكنه تم استبداله في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه فريق التعاون نظيره الشباب، يوم السبت القادم على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".