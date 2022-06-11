مسؤول بالزراعة: رفع قيمة تعويض الحيوان الذي يصاب بأي مرض مشترك مع الإنسان

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة، وتصدر ما يزيد عن احتياجاتها للخارج، مشيرًا إلى أنّ التصدير يعتمد على التتبع، إذ أن الدول المستوردِة تسال عن بدايات الإنتاج والكيفية التي تمت بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "CBC"، مساء الجمعة، أنّ الاهتمام بمراكز تجميع الألبان يسبقه الاهتمام بعدة قطاعات مثل التحسين الوراثي واستيراد سلالات عالية الادرار لصغار المربين والاهتمام بالرعاية الطبية والصحية للحيوانات والتأكد من وجود حيوانات خالية من أي أمراض أو مسبباتها.

وتابع: "وزير الزراعة قرر رفع قيمة التعويض للحيوان الذي يصاب بأي مرض مشترك مع الإنسان ليتم التخلص الآمن منه ويعوض المربي، ثم عملية الحليب تتم في ظروف أفضل، ويتم نقل الألبان سريعًا من مكان الحليب إلى مراكز تجميع الألبان في وسائل لا تتفاعل ولا تسبب المشكلات للألبان".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية للمراكز التي يتم تطويرها تحفيزا لأصحاب المراكز الاخرى، مشددا على أنّ المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان اهتمام بصغار المربين وثرواتنا الحيوانية وتوفير المزيد من فرص العمل والحصول على منتج صحي آمن للتصدير.