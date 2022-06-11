وزير الداخلية بالنمسا: أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من جهود الإغاثة

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اليوم أن الوضع الحالي في أوكرانيا مؤسف ويتطلب المزيد من جهود الإغاثة، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر النمساوي تبرع ليس فقط بالعديد من إمدادات الإغاثة من جميع الأنواع، لكن أيضًا بعشرين سيارة إسعاف، منها تسع قيد الاستخدام بالفعل في أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية - خلال الاجتماع العام للصليب الأحمر النمساوي في فيينا اليوم السبت - أن منظمات الإغاثة تلعب دورا مهما في الاستقرار والأمن.

واضاف: تعمل الشرطة والصليب الأحمر النمساوي معًا منذ سنوات على أساس الثقة المتبادلة لحماية سلامة الناس في النمسا.

وذكر الوزير أن البلاد اجتازت حالة من الأزمات المتداخلة، وهي جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية تدعم الصليب الأحمر النمساوي - منذ عام 2020 - بمليوني يورو سنويًا؛ حيث يتم التعاون الوثيق مع الصليب الأحمر، في إطار "إدارة الأزمات والكوارث".