خُمس سائقي المغرب السائقين لديهم مشكلة صحية قد تؤدي لحوادث مميتة

كشفت عملية مسح أجرتها قوافل طبية في المغرب، خلال فحص للسائقين، أن اضطرابات النوم تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأظهرت الفحوصات أن ما بين 20 إلى 25 في المئة من السائقين معرضون لخطر الإصابة بانقطاع النفس لهذا السبب، حسبما ذكر موقع "اليوم 24" المغربي.

ويخضع السائقون الذين تشملهم الدراسة، إلى فحوصات طبية للتعرف على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلة الصحية وعلاقتها بوقوع الحوادث على الطرق.

وتهدف الحملة إلى توعية سائقي الشاحنات بمخاطر الحوادث ذات الصلة باضطرابات النوم بالتعاون مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في إجراء الفحوصات الطبية للسائقين.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، إن اضطرابات النوم لا تعتبر مرضا لدى الشخص البالغ، لكنها أشارت إلى أن تلك المشكلة الصحية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مميتة.