فوز التشيكي يان برتنيك بمسابقة تقليد أصوات الأيائل في ألمانيا

فاز التشيكي يان برتنيك بمسابقة أوروبا لتقليد أصوات الأيائل في مدينة دورتموند غربي ألمانيا.

وتغلب برتنيك في المسابقة التي جرت اليوم السبت في إطار معرض الصيد الدولي على 36 منافسا كلهم من الرجال ينحدرون من 12 دولة حيث تباروا في تقليد أصوات الأيائل باستخدام أبواق على شكل قرون ومواسير واسطوانات.

وكان فابيان مينتسل المنحدر من ولاية بافاريا الألمانية هو أفضل ألماني في النهائي حيث حل في المركز الرابع عشر.

كان حارس الغابة مينتسل/42 عاما/ فاز أمس الجمعة بلقب البطولة الألمانية في تقليد أصوات الأيائل كما فعل أيضا في نسخة البطولة الألمانية "الصيد+كلب" 2020، وحل وراءه أمس في المركز الثاني توزاس زولتفيديل/57 عاما/ المنحدر من ولاية مكلنبورج فوربومرن وجاء في المركز الثالث تاسو فولتسبورج/56 عاما/ من ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يذكر أن البطولتين تعتبران نقطة الذروة وعامل الجذب في معرض الصيد الدولي الذي يقول منظموه إنه أكبر معرض من نوعه في أوروبا والذي تنتهي فعالياته غدا الأحد.