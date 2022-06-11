تركيا تفرض حصصا على تصاريح الإقامة للأجانب من الشهر المقبل

تعتزم تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، فرض حصص على عدد تصاريح الإقامة للأجانب اعتبارا من الشهر المقبل، فيما تشدد المشاعر المناهضة للهجرة الضغط على الرئيس رجب طيب اردوغان، قبل الانتخابات التي تجرى العام المقبل.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جمهوريت) أن تركيا ستحد من تصاريح الإقامة للأجانب إلى 20% من السكان في أحياء معينة، في مختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، طبقا لما قاله وزير الداخلية سليمان صولو للصحفيين في المديرية العامة لإدارة الهجرة في أنقرة.

وأضاف الوزير أن تلك القواعد ستغلق فعليا 1200 حي أمام المزيد من السكان الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحاول المسؤولون احتواء السخط العام، حيث يؤجج التراجع الاقتصادي الغضب بشأن وجود حوالي 7ر3 مليون لاجئي سوري، يتنافسون مع مواطنين أتراك على الوظائف، حيث يؤدي التضخم الجامح إلى تدهور مستويات المعيشة.

وأدى تزايد المشاعر المناهضة للاجئين إلى زيادة جرأة المعارضة، التي تريد الإطاحة باردوغان وأصبحت قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات.