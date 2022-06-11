بوتين يوقع قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوانين بشأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 مارس الماضي، وستتوقف أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا عن كونها أساسا لمراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاتحاد الروسي.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت، اقترح النواب في التعديلات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون، تغيير التاريخ الذي لن يتم تنفيذ القرارات من خلاله في روسيا إلى 15 مارس (التاريخ الذي قدم فيه الاتحاد الروسي إخطارًا بالانسحاب من مجلس أوروبا)، وليس 16، كما كان الحال في النسخة الأولى من الوثيقة.

أيضا، من أجل ضمان وحماية حقوق المواطنين الروس، تنص الوثيقة على أنه حتى 1 يناير 2023، يمكن لمكتب المدعي العام في روسيا دفع تعويض نقدي لمقدم الطلب وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة قبل 16 من شهر مارس الماضي.

وكما أوضح بافيل كراشينينيكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، فإن هذا سيحمي حقوق المواطنين الروس ويمنع تشكيل «فراغ» في تنفيذ القرارات.

يذكر أنه في 18 مايو، تبنى مجلس الدوما في القراءة الأولى حزمة من مشروعي قانون ينص على أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 16 مارس لن يتم تنفيذها في روسيا، ولن تكون أيضا أساسا لمراجعة قرارات المحاكم الروسية.

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا لن تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام أن روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس الماضي.

أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها.