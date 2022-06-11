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أعلنت السلطات الألمانية، إصابة 6 أشخاص في حادثتي طعن، أحدها في مدرسة والآخر في جامعة، بيوم واحد.

ونقل التلفزيون الألماني «دويتشه فيله» عن الشرطة المحلية قولها إن امرأة (61 عاما) وفتاة (7 أعوام) أصيبتا في هجوم بسكين، داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينجن جنوبي ألمانيا.

وأضافت أنّ المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة، وترقدان في المستشفى.

وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين ثم فر من مكان الجريمة، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة اعتقال مواطن هولندي (24 عاما) من إيسلينجن، ويعتقد بدرجة كبيرة أنه هو منفذ الهجوم.

وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق السبت بشأن حبس المشتبه به احتياطيا، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع في مدخل المدرسة، فيما كان هناك عدد قليل من الأطفال في المبنى.

وفي هجوم آخر، هاجم رجل (34 عاما)، الجمعة، عدة أشخاص بسكين وأصاب أربعة منهم في جامعة هام ليبشتات بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

ونقل «دويتشه فيله» عن المتحدث عن مكتب المدعي العام في مدينة دورتموند الغربية (لم تسمّه)، قوله إنّ الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، هم ثلاث سيدات ورجل واحد.

وأضاف المتحدث أن إحدى المصابات بحالة صحية خطيرة.

وهناك أدلة على وجود مرض عقلي لدى الشاب، وبناء عليه سيتم عرضه على الطبيب النفسي، السبت.

وأشار المتحدث إلى أنه لا يوجد دليل على خلفية سياسية أو على وجود متواطئين آخرين معه، موضحا أنه كان يعيش في سكن طلابي.