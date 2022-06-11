حكومة طالبان تعتزم إرسال جنود أفغان للتدريب في الهند

أعرب وزير الدفاع بحكومة طالبان الأفغانية الملا محمد يعقوب، عن نيته إرسال أفراد من الجيش الأفغاني لتلقي التدريب في الهند، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الهند كان الخطوة الأولى، والتي بدأت بالفعل مع استقبال وفد دبلوماسي هندي في العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة "The New Indian Express" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الملا يعقوب كان يطلب أيضا من الهند إعادة فتح سفارتها في كابول.

ومع ذلك، رفضت مصادر هندية تعليق الملا يعقوب، لأن نيودلهي لم تعترف بنظام طالبان حتى الآن.

في غضون ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في وقت سابق، إنه على الرغم من أن الهند أوقفت عمل سفارتها في أغسطس 2021، إلا أن لديها موظفين محليين يحافظون على السفارة ويساعدون أيضا في توزيع المساعدات الإنسانية التي ترسلها الهند.

ويري مراقبون للعلاقات الهندية الأفغانية أن الأمور تستقر على الأرض بين الهند وكابول، وأن الرحلة الأخيرة التي قام بها المسؤولون الهنود دليل على استعداد نيودلهي لاتخاذ خطوة تالية، بحسب الصحيفة الهندية.

وأكدت طالبان اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية التي قد تستخدم أفغانستان كقاعدة لشن هجمات ضد الهند.

وعلى الرغم من أن الهند لم تعترف رسميا بطالبان، كان هناك إمداد مستمر من المساعدات الإنسانية للبلاد في شكل قمح وأدوية وملابس.