نقابة عمالية تطالب الحكومة الألمانية بتخفيف المزيد من الأعباء وسط ارتفاع التضخم

جدد رئيس نقابة العاملين في القطاعات الصناعية "آي جي ميتال" مطالبه للحكومة الألمانية بتقدم المزيد من الدعم للعاملين وسط الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين.

وقال يورج هوفمان في تصريحات لصحيفة "نويه برلينير رداكتسيون جزيلشافت" الألمانية الصادرة يوم السبت: "سياسة المفاوضات الجماعية بشأن الأجور لن تكون وحدها قادرة على تقديم تعويضات لعامي 2022 و 2023... التأثير الكامل لانفجار أسعار الطاقة لن يظهر إلا بحلول العام المقبل".

وأضاف هوفمان: "نحتاج إلى التحدث عن حزمة إغاثة ثالثة لعام 2023"، موضحا أن تلك الحزمة يجب أن تشمل دعما للطاقة يبلغ 300 يورو للفرد البالغ، و100 يورو للطفل، على غرار عام 2022.

كما دعا هوفمان إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز لتأمين الاستهلاك المنزلي العادي وخفض سعر الكهرباء، ولتمويل هذه الإعانات اقترح هوفمان أيضا تعليق فرملة الديون في عام 2023.

وذكر هوفمان أن النقابة تهدف من جولة المفاوضات الجماعية المقبلة للعاملين من قطاع الصناعات المعدنية والكهرباء إلى ضمان أجور حقيقية، على الأقل للعاملين، مشيرا إلى أن المطالبات بزيادة الأجور قد تصل نسبتها إلى 7% أو أكثر، حسبما ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج".