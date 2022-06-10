يختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته الـ10 بعد الـ100، اليوم السبت، التي استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

يأتي انعقاد المؤتمر بعد عامين كاملين عقد خلالهما بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب (كوفيد-19) الذي حول العالم إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا بفقد العمال وظائفهم، وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

وتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ورأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر خلال الأسبوع الأول للمؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وألقى كلمة الحكومة في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا علي تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "أقل البلدان نموا- الأزمة والتحول الهيكلي".

وشهدت هذه الدورة رئاسة مصر للمجموعة العربية، ومثلها وزير القوى العاملة، وألقى كلمة المجموعة في المؤتمر، فضلا عن حضور ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي عقد على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.

وتناول المؤتمر من خلال جلستين يوميتين في الجلسة العامة، كلمات المشاركين حول تقرير المدير العام، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والبرامج والموازنة، ومسائل أخرى، بجانب معلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

وناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطي في جملتها: إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.

وتضمنت دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)، والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهناً باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.

وسوف يصدر المؤتمر قراراته وتوصياته بالتصويت عليها في ختام أعماله مساء اليوم بقصر الأمم المتحدة.