طالبان تلزم جميع الرجال في أفغانستان بتغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة

أصدرت حركة طالبان، أمراً يلزم جميع الرجال في أفغانستان بتغطية أجسادهم أثناء ممارسة الرياضة.

وقال أحد السكان الأفغان لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت: "أخطرت طالبان نوادي اللياقة البدنية الرياضيين بتغطية أجسادهم أثناء التدريبات".

وفي مايو 2021، شنت حركة طالبان هجوما على القوات الحكومية الأفغانية عندما بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب واستولت على البلاد في ما يزيد قليلاً على شهر واحد.

وشكلت الحركة الراديكالية حكومة مؤقتة بقيادة محمد حسن أخوند، العضو البارز في أول حكم لطالبان، والذي لم يحظ بعد باعتراف دولي.

وتواجه حركة طالبان منذ ذلك الحين موجة انتقادات من المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وعند وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021، وعدت طالبان باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، واتخذت عدة خطوات في هذا الاتجاه.

وأصدرت الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان مرسوما في ديسمبر 2021 ينص على أن النساء لسن ممتلكات ولا يمكن إجبارهن على الزواج، على الرغم من استمرار المشكلات المتعلقة بمعاملة النساء في التعليم وأماكن العمل وغيرها من المجالات.