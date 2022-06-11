كييف: تواصل القتال حول سيفيرودونيتسك وسط قصف روسي للبنية التحتية

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أفاد الجيش الأوكراني بأن القتال حول مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية شرقي أوكرانيا مستمر.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم السبت أن الجيش الروسي قصف البنية التحتية المدنية في المدينة إلى جانب مدينة ليسيتشانسك المجاورة وثلاثة أماكن أخرى.

وزعمت هيئة الأركان العامة أن الجنود الأوكرانيين يقاومون هجمات للروس على سيفيرودونيتسك. وذكر تقرير الوضع أنه تم صد هجوم على قرية ميتيلكينو بنجاح وانسحب الجيش الروسي من هناك.

وأشار التقرير إلى أن القتال مستمر في ضاحية أخرى.

يشار إلى أن سيفيرودونيتسك هي آخر مدينة كبيرة في منطقة لوهانسك لم تقع بالكامل تحت سيطرة روسيا والانفصاليين الموالين لها. ويستمر القتال للسيطرة على المدينة منذ أسابيع، فيما تحقق القوات الروسية مكاسب بثبات.