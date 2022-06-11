بايدن: أي زيارة للسعودية ستركز على ملفات أخرى بالإضافة إلى الطاقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لم يتخذ بعد" قرارا بشأن زيارة السعودية، لكن إذا ذهب سيكون ذلك من أجل المشاركة في اجتماعات تتخطى ملفات الطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وفيما لم يحدد بايدن شكل الزيارة، إلا أن السعودية تعد لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات أيضا.

ومن شأن زيارة السعودية أن تعكس تحولا في أولويات الدبلوماسية بالنسبة لبايدن وجهدا لإصلاح العلاقات مع دولة تعهد من قبل أن يجعلها "منبوذة" بسبب انتهاكاتها المزعومة لحقوق الإنسان.

ويمثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتضخم المتزايد، الذي يتجسد في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ضغطا على الرئيس ليغير المسار والمقاربة ويدعم إمدادات الطاقة. يشار إلى أن السعودية هي أكبر مصدر في العالم للنفط الخام.