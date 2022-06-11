تركيا تشدد تصاريح الإقامة للأجانب في مناطق معينة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت إن بلاده ستشدد شروط تصاريح الإقامة للأجانب بمن فيهم السوريون في مناطق معينة اعتبارا من الشهر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء وسط استياء شعبي متزايد تجاه المهاجرين.

وتضم تركيا واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، بما في ذلك أكثر من 7ر3 مليون شخص من سوريا المجاورة.

وأعلنت البلاد لأول مرة في شباط/فبراير أنه لن يتم قبول الأجانب، بمن فيهم السوريون، للإقامة في المناطق التي يمثل فيها السكان الأجانب أكثر من ربع المجموع.

وتم الآن تعديل هذه الحصة إلى 20%، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في أنقرة عن صويلو.

وقال صويلو إن هذا التغيير يعني أن تصاريح الإقامة الجديدة لن تصدر بعد الآن في حوالي 1200 حي في جميع أنحاء تركيا.

وقال صويلو إن تركيا لن تسمح أيضا للسوريين بزيارة عائلاتهم في سوريا خلال عطلة عيد الأضحى المقبل في منتصف تموز/يوليو.

وتم تطبيق الحظر نفسه في وقت سابق من هذا العام على عيد الفطر.

ومع تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين وسط أسوأ المشاكل الاقتصادية منذ عقدين، تعهدت أحزاب المعارضة التركية بالبدء في نقل السوريين إلى ديارهم إذا فازت في الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.

يشار إلى أن السوريين مسجلين بموجب وضع الحماية المؤقتة الذي حددته الأمم المتحدة في تركيا، مما يعني أن أنقرة لا يمكنها إجبارهم على الخروج، ولكن عليها إيجاد طرق لمساعدتهم على العودة الطوعية.

ومع ذلك، يجادل المراقبون بأن السياسة غير مجدية ما لم تتم استعادة الأمن في سوريا.

وتحت ضغط في الداخل، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا بتوغل عسكري في أجزاء من شمال سوريا، حيث تسيطر تركيا بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي.

وتأمل الحكومة في إعادة ما يصل إلى مليون سوري إلى "المنطقة الآمنة" المقترحة على طول الحدود.