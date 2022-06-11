شوبير: طاقم تحكيم إسباني لمباراة القمة

أعلن أحمد شوبير، لاعب منتخب مصرو النادي الأهلي السابق، عن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستُقام يوم الأحد 19 من يونيو المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ20 من الدوري الممتاز على ستاد الأهلي WE السلام.

وغرد شوبير عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" الاسباني خوسيه لويس مونويرا حكما للقاء القمة".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن في منافسات الدوري نجح في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 44 نقطة من 20 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين و4 هزائم.