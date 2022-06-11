 الكونغو الديمقراطية​ تتهم رواندا بشن قصف مدفعي أسفر عن مقتل طفلين - بوابة الشروق
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الكونغو الديمقراطية​ تتهم رواندا بشن قصف مدفعي أسفر عن مقتل طفلين

وكالات
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 12:27 م
اتهم جيش جمهورية ​الكونغو الديمقراطية​، القوات الرواندية بأنها "شنت قصفا مدفعيا على ناحيتين في منطقة روتشورو الواقعة في إقليم شمال كيفو في شرق الكونغو".

وقال في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم"، السبت، أن القذائف أصابت مدرسة، وأسفرت عن مقتل طفلين يبلغان 6 و7 سنوات، وإصابة طفل ثالث.

وأضاف أنه إلى جانب الخسائر البشرية، فإنّ قصف الجيش الرواندي مدرسة بكاملها يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، على حد نص البيان.

وجاء الاتهام في أعقاب بيان أصدرته وزارة الدفاع الرواندية، اتهمت فيه الجيش الكونغولي بإطلاق صاروخين على أراضي ​رواندا​.

ويأتي ذلك وسط تدهور كبير للعلاقات بين البلدين، على خلفية تمرد تقوده "حركة 23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب، ازدادت حدته مؤخرا.

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