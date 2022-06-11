أمريكا تلغي مطلب تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا للوافدين الدوليين

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لن يتعين على المسافرين إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19، لكي يستقلوا طائراتهم اعتبارا من غد الأحد.

وأضافت المراكز، لدى إعلانها عن الخطوة أمس الجمعة، إن الجائحة "انتقلت إلى مرحلة جديدة"، وسط تحديث واسع للقاحات وأدوية فعالة ومناعة ناجمة عن العدوى والتطعيم.

وتابعت أن تلك العوامل تسببت في انخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة في الولايات المتحدة.

كانت صناعة السفر الأمريكية قد طالبت بإعفاء الركاب الذين يتم تطعيمهم بشكل كامل من قواعد الاختبار لبعض الوقت.

كان المسافرون، الذين كانت وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة، قد طُلب منهم الخضوع لاختبار قبل يوم من سفرهم، ولم يُسمح لهم بالصعود على متن طائرة، إلا إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

وتطبق القاعدة بغض النظر عن حالة التطعيم وعلى الأجانب والأمريكيين على حد سواء.