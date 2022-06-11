يعاني المغني جاستن بيبر من مرض نادر يسبب شلل في الوجه دفعه إلى إلغاء العديد من الحفلات.

وأعلن بيبر (28 عاما) مغني أغنية "وان تايم"، يوم الجمعة، أنه يعاني من متلازمة "رامزي هانت"، التي تحدث عندما يصيب فيروس شينجيلز عصبا في الوجه قرب الأذن ويوقف الحركة في نصف الوجه.

وقال بيبر، في مقطع فيديو على تطبيق إنستجرام أظهر فيه عدم القدرة على تحريك الجانب الأيمن من وجهه: "كما ترون، هذه العين لا تغمض. لا أستطيع الابتسام في هذا الجانب من وجهي.. فتحة الأنف هذه لا تتحرك.. يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".

وقد ألغى بيبر العديد من الحفلات في موطنه كندا، مما تسبب في حالة من الإحباط لدى محبيه.

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالإحباط بسبب إلغاء الحفلات القادمة.. من الواضح أنني لا أستطيع جسديا تقديم الحفلات.. هذا أمر خطير كما ترون".

وأوضح بيبر أنه يُجري تدريبات للوجه في محاولة لاستعادة الحركة في الجانب الأيمن من وجهه.

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