سفارة الخرطوم تشكر السلطات المصرية على تسهيل إجراءات عقد امتحانات الشهادة السودانية

قرع سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، محمد إلياس، صباح اليوم السبت، جرس بداية امتحانات الشهادة السودانية بمراكز الامتحانات بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث تمت عملية دخول الطلاب بسلاسة بعد التأكد من هوياتهم وأرقام الجلوس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، تفقد السفير محمد إلياس يرافقه الدكتور مرتضى علي عثمان، المستشار الثقافي بالسفارة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية لدى جمهورية مصر العربية، لجان الامتحانات، حيث اطمأن على سير عملها بالشكل المطلوب.

ووجه السفير بإجلاس كل الطلاب المتعثرين، الأمر الذي لقي ارتياحا وسعادة لدى كل أولياء أمور الطلاب الجالسين للامتحان.

وكان المستشار الثقافي بالسفارة مرتضى على عثمان، قد أعلن بدء امتحانات الشهادة الثانوية بمركز القاهرة (مدرسة السعيدية بالجيزة)، مشيرا إلى أن عملية الإعداد للامتحانات، بدأت بتشكيل السفير للجنة العليا للامتحانات، وذلك بغرض التحضير والمتابعة والإشراف على امتحانات الشهادة السودانية بمركزي القاهرة (المدرسة السودانية والمجلس الإفريقي).

وأكد المستشار الثقافي بأن الجلسة الأولى قد اكتملت في تنسيق وانسجام تام بين المكونات العاملة، بداية من السفارة السودانية والسلطات المصرية ووزارة التربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات في المدارس السودانية، حيث جلس عدد 1860 طالبا وطالبة من المدرسة السودانية، و437 طالبا وطالبة من المجلس الإفريقي.

وأضاف بأن جميع الطلاب قد جلسوا لهذا الامتحان، وذلك عقب توجيه السفير لإدارة الكنترول وإدارة المدرسة السودانية، بإجلاس كل الطلاب الذين تعثروا، ولم يتمكنوا من سداد الرسوم، وبالفعل تمت كل التجهيزات اللازمة لذلك، وجلسوا في نفس زمن زملائهم الطلاب الآخرين.

وعبر المستشار الثقافي عن شكره العميق لطاقم المدرسة السودانية، والسلطات المصرية التي سهلت إجراءات عقد امتحانات الشهادة السودانية بجمهورية مصر العربية، وخصصت عددا من المدارس ومنها مدرسة السعيدية بالجيزة.