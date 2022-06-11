دراسة: لا يوجد ارتباط بين علاج هرمون التستوستيرون وزيادة مخاطر أمراض القلب لدى الرجال

أفاد الباحثون فى جامعة " أبردين" فى اسكتلندا أن العلاج ببدائل هرمون " التستوستيرونط ( هرمون الذكورة) ، يبدو آمنا على المدى القصير إلى المتوسط لعلاج الحالات الناجمة عن نقص هرمون الذكورة .

تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن الرجال الذين يتناولون هرمون" التستوستيرون" ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومشاكل القلب الأخرى على المدى القصير إلى المتوسط .

ويعد العلاج ببدائل هرمون" التستوستيرون " هو العلاج القياسي لقصور الغدد التناسلية ، والذي يمكن أن يسبب ضعفًا جنسيًا ، وضعفًا في العظام والعضلات ، وانخفاض جودة الحياة .. وقد تشمل عوامل الخطر للمرض عامل الشيخوخة ، السمنة ، ومرض السكر.. وعلى الرغم من إستخدام الهرمون على نطاق واسع ، فإن سلامة القلب فيما يتعلق بعلاجات " التستوستيرون" ظلت حتى الآن غير واضحة بسبب النتائج غير المتسقة .

وفى الدراسة الحالية ، عكف الباحثون على مراجعة النتائج المتوصل إليها فى 17 دراسة سريرية نشرت منذ عام 1992 .. من بين 17 تجربة مع بيانات المريض الفردية ، تلقى 1,750 مشاركًا هرمون التستوستيرون و 1،681 حصلوا على دواء وهمي. كان متوسط مدة العلاج بهرمون التستوستيرون 9.5 شهرًا .

ووجد الفريق أن هناك 120 مشاركا فى الدراسة من إجمالى 1،601 (7.5٪) من حالات الإصابة بأمراض القلب في مجموعة التستوستيرون ، و 110 / 1،519 (7.2٪) في المجموعة الضابطة .

وأشار الباحثون إلى أن عمر المريض أو عامل التدخين أو الإصابة بمرض السكر لم يؤثر على رفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .. بالمثل ، لم يكن هناك فرق كبير في معدل الوفيات بين مجموعة التستوستيرون ومجموعة الدواء الوهمي .. كما وجد الباحثون أيضًا أن هرمون التستوستيرون يقلل بشدة من الكوليسترول الكلي في الدم ، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والدهون الثلاثية مقارنة مع الدواء الوهمي.

مع ذلك ، لم تكن هناك فروق في البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم (LDL) ، وضغط الدم ، وسكر الدم ، وخطر الإصابة بالسكر ، ومشاكل البروستاتا بين التستوستيرون ومجموعة الدواء الوهمي .. كذلك ، تشير هذه النتائج إلى أن علاج التستوستيرون في غضون 12 شهرًا آمن للرجال ولا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.