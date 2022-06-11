وزير الدفاع الأمريكي يحث على جبهة مشتركة في آسيا لمنع تكرار أزمة أوكرانيا

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بمساعدة الدول الأسيوية للتصدي لما قال أنه "تنمر" صيني، واصفا الجهود بأنها ضرورية للحيلولة دون تكرار أزمة أوكرانيا في منطقة المحيط الهادئ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واستغل أوستن كلمة أمام مؤتمر "حوار شانجري لا"، وهو أكبر مؤتمر أمني في آسيا، اليوم السبت، في محاولة لطمأنة المنطقة أنها في "قلب الاستراتيجية الأمريكية الكبرى"، رغم أن الصراع الدائر في أوروبا يستحوذ على اهتمام الولايات المتحدة ويستهلك مواردها.

وفي أول كلمة لوزير الدفاع الأمريكي أمام المؤتمر في سنغافورة، قارن مجددا بين التصرفات الروسية والنهج الصيني "الأكثر قسرا وعدوانية" يشأن مطالباتها الإقليمية.

وقال أوستن أمام الحضور الذين اشتملوا على مسؤولي دفاع وأمن من مختلف أنحاء العالم "الغزو الروسي لأوكرانيا هو ما يحدث عندما يضرب الطغاة بالقواعد التي تحمينا عرض الحائط".

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تشككا متواصلا بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه آسيا، رغم الانفتاح المتجدد للخطاب الأمريكي بشأن الدفاع عن سيادة الدول الأصغر.

ولا تزال أغلب الدول الأسيوية تركز على موازنة العلاقات مع الصين، وهي القوة الاقتصادية المهيمنة في المنطقة، رغم مخاوف بشأن قوة بكين العسكرية المتزايدة.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس الصيني شي جين بينج يقيس الاستجابة الأمريكية تجاه أوكرانيا لتحديد الكيفية التي سوف تتعامل بها واشنطن مع المزيد من الأعمال العدائية تجاه جزيرة تايوان التي تدار بشكل ديمقراطي.