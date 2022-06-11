بايدن: رئيس أوكرانيا رفض تحذيرات من وقوع غزو روسي لبلاده

صرح الرئيس الأمريكي جو بادين بأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض تحذيرات بأن روسيا سوف تغزو بلاده، وذلك قبل الهجوم الفعلي الذي اندلع على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، والمستمر حتى اليوم.

واعترف بايدن بأن احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية غزو واسعة النطاق ربما بدا بعيدا، مضيفا: "اتفهم السبب وراء عدم رغبتهم في الاستجابة للتحذير"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى الأرض حققت القوات الروسية بعض النجاح من خلال هجماتها في مناطق قريبة من سلوفيانسك ومدينة سيفيردونيتسك، وتحاول الحصول على موطئ قدم في ضواحي العديد من القري في هذه المناطق.

وصرح أندريه يارماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن بلاده تحتاج إلى أسلحة ثقيلة بشكل أسرع.