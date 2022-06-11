زراعة المنيا: حققنا المستهدف من حصاد القمح

أعلن المهندس إسماعيل كامل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن جهود مديرية الزراعة، بالتعاون مع التموين، نجحت في تحقيق حصاد المساحات المزروعة قمح بالكامل، وبزيادة توريدية عن العام الماضي بحوالي ١١٨ ألف طن.

وأوضح رضوان أن اليوم شهد تطابق بين إجمالي المساحات المزروعة والمساحة التي تم حصادها من القمح بالفدان، حيث وصلت المساحة بالفدان إلى ٢٤٩٨٢٧ فدانا، والمساحة التي تم حصادها وصلت أيضا ٢٤٩٨٢٧.

وعن الكميات الموردة من القمح مقارنة بالعام الماضي في نفس التاريخ، قال: فنجد أن الكميات الموردة العام الحالي وصلت ٤٦٣٣٤٢ ألفا و٩٣٣ كيلوجراما، أما العام الماضي فقد كانت الكميات الموردة حتى تاريخ اليوم ٣٤٥٤٤٩ طنا و٢١٢ كيلو قمح، أي هذا العام بزيادة ١١٧٨٩٣ طنا و٧٢١ كيلو.