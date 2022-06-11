أسعار النحاس تواصل انخفاضها بعد وصول معدل التضخم في امريكا إلى مستوى قياسي جديد

واصلت أسعار النحاس تراجعها؛ بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الجمعة، استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بشكل أكثر مما كان متوقعا، ما مهد الطريق أمام احتمالات تبني مجلس الاحتياط الاتحادي سياسات نقدية أكثر تشددا مع زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو بنسبة 1% عن الشهر السابق، متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة عقود من التضخم المرتفع قد يؤدي إلى تباطؤ عالمي في النمو، ما يقوض الطلب على المعادن.

وتراجعت أسعار النحاس، وهي مؤشر اقتصادي، منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع يوم الاثنين الماضي.