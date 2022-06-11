كوريا الشمالية تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ظل دون مستوى 50 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، قوله إنّ أكثر من 42 ألفا و810 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات.

وأضافت الوكالة أنّ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 4.39 مليون حالة، تعافى منهم 4.31 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 77 ألفا و150 شخصا.